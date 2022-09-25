Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов. Документ опубликовали на сайте Кремля.

«Установить, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», — сказано в сообщении.

Ранее боец спецназа группировки «О» рассказал о том, какие вещи нужно взять с собой в первую очередь тем, кто был призван в рамках частичной мобилизации.