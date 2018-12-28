Путин подписал закон о наказании за вовлечение детей в митинги

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность в виде штрафов до 500 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетних в участие в несанкционированных митингах и собраниях. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на портал правовой информации.

С этой целью ст. 20.2 КоАП дополняется новой частью, по которой за вовлечение детей в несанкционированное собрание, митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, предусматривается штраф для граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на 15 суток. Должностным лицам грозит штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юрлицам — от 250 до 500 тысяч рублей.

Рассмотрение дел по подобным правонарушениям будет отнесено к компетенции судей, административные протоколы будут составлять полицейские.

Один из авторов законопроекта, депутат Думы Евгений Ревенко объяснял, что под вовлечением несовершеннолетнего в совершение противоправного действия понимаются действия взрослого лица, которые направлены на возбуждение желания совершить преступление или антиобщественное действие. При этом действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме призывов совершить преступление. Инициатива направлена не против детей и родителей, а против тех, кто зазывает их на незаконную акцию.

Парламентарий добавил, что стражи порядка фиксируют резкий рост участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях. Так, в 2017 году в ходе подобных акций было задержано 475 подростков, в мае 2018 года — 223.