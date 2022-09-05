Путин пообещал трудовые гарантии россиянам, которые участвуют добровольцами в спецоперации

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить трудовые гарантии россиянам, которые хотят пойти добровольцами на специальную военную операцию на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так, к главе государства обратился один из сотрудников регионального управления МЧС. Он рассказал, что пришёл в военкомат по месту жительства, чтобы записаться в добровольцы для участия в спецоперации. При этом по закону дать длительный отпуск мужчине не могут, так же как и гарантировать сохранение трудового места.

«Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что поправки в законодательство должны обеспечить такие же трудовые гарантии, как и длительный отпуск.