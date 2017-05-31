Путин поприветствовал "майора голубя из ФСО"
Видео с приветствием набирает популярность. Люди пытаются угадать, кем на самом деле является голубь
Во время встречи президента России Владимира Путина с митрополитом Русской православной старообрядческой церкви Корнилием произошел забавный случай, который тут же начали обсуждать в сети, пишет URA.RU.
Путин протянул руку к голубю, будто приветствуя его. Птицу уже прозвали "майор Голубев". Люди стали предполагать, кем на самом деле является птица. Возможно, это сотрудник ФСО под прикрытием. Есть предположения, что голубь является связным Путина с Дональдом Трампом.
Некоторые удивлены, что голубя не пристрелили. Также вполне возможно, что Путин, понимая риск голубя расстаться с жизнью, специально отогнал его от себя, потому что "птичку жалко".
"Привет!": Путин поприветствовал голубя pic.twitter.com/EC88SII2LA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 31 мая 2017 г.
Фото майора голубя, с которым поздоровался Путин pic.twitter.com/kLgeH95ekx— 🐷❤️✨ (@OraclePigFuntik) 31 мая 2017 г.