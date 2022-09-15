Путин: попытки создать однополярный мир приобрели уродливые очертания

Президент России Владимир Путин заявил, что попытки создать однополярный мир в последнее время приобрели «уродливые очертания». Об этом он заявил во время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

«Попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время абсолютно уродливые очертания и абсолютно неприемлемы для подавляющего большинства государств на планете», — цитирует главу государства РИА Новости.

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Экономика Путин заявил, что процесс дедолларизации неизбежен

Напомним, что ранее президент России заявил, что процесс дедолларизации неизбежен. На совещании по экономическим вопросам Путин отметил важность создания «подушки безопасности».