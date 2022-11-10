Путин поручил правительству помогать регионам с выплатами в связи с рождением ребенка

Президент России Владимир Путин поручил правительству России при необходимости оказывать дополнительную поддержку регионам для выплат в связи с рождением и воспитанием ребенка, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: обеспечить сопровождение внедрения с 1 января 2023 г. ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе контроль правильности его назначения, начисления и своевременности выплаты», — говорится в сообщении.

Кроме того, кабмину поручено обеспечить мониторинг исполнения консолидированных бюджетов российских регионов в части, касающейся софинансирования обязательств по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, при необходимости оказывать дополнительную финансовую поддержку регионам РФ на эти выплаты.

Ответственным за исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Доклад нужно предоставить до 15 апреля 2023 года, а далее предоставлять его ежемесячно.