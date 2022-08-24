Путин поручил выплатить десять тысяч рублей родителям школьников в Донбассе

Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников в ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Как сообщает РИА Новости, деньги должен получить один из родителей, дети которых в возрасте от 6 до 18 лет остались обучаться на территории указанных регионов.

Отмечается, что единовременную выплату необходимо выдать не позднее 15 сентября, говорится в поручении президента. Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Новости

Вопрос дня Будут ли выплаты до 34 тысяч рублей школьникам и студентам на подготовку к учебному году?

Ранее в Госдуму внесли законопроект о материальной поддержке учащихся, по которому размер выплат может превысить 34 тысячи рублей на человека.

Рассказываем, что известно о выплатах, будут ли они в этом году и кто сможет на них рассчитывать.