Путин поручил запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах

Президент России Владимир Путин поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах с апреля по октябрь. Об этом сообщает РИА Новости.

«Обозначу и конкретный ориентир: объем внутрироссийских перевозок в текущем году должен вырасти по сравнению с прошлым годом. А число перевезенных пассажиров должно составить не менее 100 млн человек. Поэтому в дополнение к уже действующим мерам государственной поддержки, прошу правительство запустить масштабную программу компенсации части стоимость авиабилетов на внутренних рейсах», — заявил глава государства.

Глава государства также поручил правительству в сжатые сроки обеспечить возврат средств россиянам, которые купили билеты на впоследствии отмененные авиарейсы.

«Многие рейсы, на которые граждане купили уже билеты, отменены как по международным, так и по внутренним маршрутам. Мы обсуждали сегодня и вчера эти вопросы с коллегами. Безусловно, нужно обеспечить возврат гражданам потраченных денег», — заявил президент.