Путин посетил ЦКБ и простился с Михаилом Горбачевым

Президент России Владимир Путин посетил Центральную клиническую больницу (ЦКБ), где простился с Михаилом Горбачевым. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, церемонию прощания, которая пройдет 3 сентября, президент не сможет посетить из-за плотного графика, пишет «Коммерсант».

На видео, распространенное телеканалами видно, что Путин почтил память первого и последнего президента СССР букетом цветов и минутой молчания.

Песков также отметил, что на церемонии прощания с бывшим генсеком будут элементы государственных похорон.

«Будет почетный караул. Будет организовано прощание. В данном случае здесь государство будет оказывать помощь в организации этих похорон», — пояснил господин Песков.

Новости

Вопрос дня Что стало причиной смерти Михаила Горбачева?

Вечером 30 августа в Москве скончался первый и единственный президент СССР, последний генсек ЦК КПСС, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачёв. Ему был 91 год.

Прощание с Горбачевым состоится 3 сентября в Москве, похоронят его на Новодевичьем кладбище.