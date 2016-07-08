Путин потребовал Генпрокуратуру проверить организацию детского отдыха

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Президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры проверить компании, занятые в организации детского отдыха. Об этом сказано на сайте Кремля.

"Провести проверку соблюдения организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, (...) требований к организации отдыха", — говорится в документе.

Также Владимир Путин, поручил проинспектировать деятельность в этой сфере федеральных и региональных органов исполнительной власти и должностных лиц, которые заключают договоры с такими компаниями.

Инспекция будет осуществляться Генпрокуратурой совместно с МЧС РФ и МВД РФ. Доклад о проделанной работе представят президенту до 15 сентября.