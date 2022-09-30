Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные в ходе частичной мобилизации

Президент России Владимир Путин провёл заседание с Совбезом РФ, в ходе которого обсудил ход частичной мобилизации. Как сообщает РИА Новости, глава государства заявил, что все ошибки военкоматов должны быть исправлены в кратчайшие сроки, а те, кто был призван по ошибке, должны вернуться домой.

Президент также подчеркнул, что призыву по частичной мобилизации подлежат только те, кто имеет военный опыт — это требование должно выполняться неукоснительно.

«Добровольцев без повестки не берут, а тех, кто не подлежит службе, мобилизуют. Так быть не должно», — озвучил Путин ещё одну проблему, отметив, что перед отправкой все должны пройти подготовку.

Кроме того, генпрокурору поручено провести работу по каждому случаю, где были нарушены правила частичной мобилизации.

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Общество «Раз призвали — значит, нужен стране». Что говорят барнаульцы, призванные по частичной мобилизации

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.