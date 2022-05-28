Путин поздравил пограничную службу ФСБ с Днем пограничника

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Текст поздравления опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли. Ваша ратная служба всегда была и трудной, и почётной, требовала от каждого мужества, стойкости, высокой и постоянной бдительности, готовности преградить путь любому врагу», — заявил глава государства.

Путин отметил, что россияне помнят и чтят подвиги всех поколений воинов-пограничников. Он напомнил, что в июне 1941 года бойцы советских пограничных застав «бесстрашно приняли первый жестокий неравный бой, а затем доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах, выполняли специальные и особо важные задания», внеся огромный вклад в поражение агрессора.

«Уважаемые товарищи! Стоящие перед вами задачи особенно значимы сейчас, в условиях беспрецедентного политического, экономического, информационного давления на нашу страну, наращивания военного потенциала НАТО непосредственно у российских рубежей», — заявил он.