Путин поздравил россиян с Днём флага

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага России, который ежегодно отмечают 22 августа.

«Наш флаг, поднятый более трёх веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом России в непростые, сложные периоды её истории — при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х. 22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией», — сказал глава государства.

По его словам, сегодня флаг прочно вошёл в жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства и преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы.

Он добавил, что российский триколор символизирует верность традиционным ценностям страны — правде, справедливости и уважению к своей многовековой истории, а также к достижениям и победам предков, которые завещали беречь и защищать Родину.

«Поэтому стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа. Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава. Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», — приводят слова Путин на сайте Кремля.

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Он отметил, что государственный флаг служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее страны и напомнил, что с 1 сентября в российских школах учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна.

«Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину. С праздником вас, дорогие друзья! С Днём российского флага!» — заключил президент.