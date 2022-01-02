Путин поздравил россиян с Новым годом на итальянском языке

Президент России Владимир Путин в эфире праздничного выпуска программы "Вечерний Ургант" поздравил россиян с Новым годом на итальянском языке. Концерт под названием "Чао, 2021!" вышел в эфир 1 января.

В конце выпуска Владимир Путин на фоне Колизея произнёс речь на итальянском языке.

"И дарю всем выступление моей любимой группы. Прошу!" – завершил Путин.

После этого на экранах появился солист группы "Любэ" Николай Расторгуев, который на фоне итальянских достопримечательностей исполнил песню "От Волги до Енисея" на итальянском языке.

Традиционное ежегодное поздравление на русском языке Владимир Путин произнёс 31 декабря.