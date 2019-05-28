Путин поздравил российских пограничников с праздником

Президент России Владимир Путин во вторник, 28 мая, поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника.

Путин отметил особые качества, которые всегда отличали сотрудников пограничной службы, назвав среди них смелость и стойкость. Также он выразил благодарность ветеранам пограничной службы, которые как во время Великой Отечественной войны, так и в послевоенный период проявили мужество и отвагу.

Президент отметил, что сегодня к пограничной службе предъявляются особые требования, поскольку у России самые протяженные в мире границы, требующие усиленной охраны.

Путин подчеркнул, что задача пограничников – надежно охранять территорию, пресекать проникновение международных террористов и контрабандистов, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции.