Путин поздравил строителей и водителей со 100-летием Чуйского тракта

Президент Владимир Путин поздравил всех причастных со столетием Чуйского тракта. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемые друзья!

В мае нынешнего года отмечается знаменательная дата — 100-летие присвоения Чуйскому тракту особого статуса дороги государственного значения.

История одной из легендарных дорог России поистине впечатляет. На протяжении столетий это был единственный караванный путь из Западной Сибири в Центральную Азию, который использовался русскими купцами для торговли с местным населением.

Сегодня Чуйский тракт — современная федеральная трасса, соединяющая Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Он играет важную экономическую роль — связывает нашу страну с азиатскими государствами, предоставляет отличные перспективы для развития близлежащих российских регионов. И конечно, Чуйский тракт — уникальный туристический маршрут, восхищающий путешественников красотой первозданной природы, ценными археологическими и историческими памятниками, гостеприимством жителей прилегающих городов и посёлков.

Важно, что дорога развивается, модернизируется её инфраструктура, проводятся масштабные работы по благоустройству и расширению наиболее загруженных участков, строятся безопасные развязки, устанавливаются линии электроосвещения.

В вековой юбилей желаю строителям и дорожникам успехов и выполнения намеченных планов, а всем, кто проезжает по Чуйскому тракту, — доброго пути".

Новости

Общество Четырехполосный Чуйский тракт. Как одна из самых красивых дорог мира становится самой удобной

Напомним, 26 мая в Новосибирской области стартовал автопробег в честь 100-летия Чуйского тракта. Маршрут пробега продолжился в Алтайском крае и пройдёт через всю Республику Алтай, где завершится 29-го числа в селе Ташанта Кош-Агачского района.

Также в этот день в Алтайском крае состоялось торжественное открытие обновлённого участка Чуйского тракта. Мероприятие посетил губернатор Виктор Томенко и глава Росавтодора Роман Новиков.