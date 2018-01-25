Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни
Также он пообещал помочь в реализации данной инициативы с помощью гранта
26 января 2018, 02:51
Президент России Владимир Путин озвучил предложение организовать в стране молодежный фестиваль авторской песни, сообщает РИА "Новости".
Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе посещения Дома Высоцкого на Таганке.
"У нас в стране нет конкурса, можно было бы его организовать и использовать ваши возможности", - заявил президент.
Также он пообещал помочь в реализации данной инициативы с помощью гранта.
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