Путин предложил организовать молодежный фестиваль авторской песни

Президент России Владимир Путин озвучил предложение организовать в стране молодежный фестиваль авторской песни, сообщает РИА "Новости".

Соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе посещения Дома Высоцкого на Таганке.

"У нас в стране нет конкурса, можно было бы его организовать и использовать ваши возможности", - заявил президент.

Также он пообещал помочь в реализации данной инициативы с помощью гранта.