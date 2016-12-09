Путин предложил поддержать "утку" о создании в России телепорта

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Президент России Владимир Путин призвал не разочаровывать западную прессу, которая ранее написала, что в нашей стране в 2035 году появится "первый телепорт", пишет "ТАСС".

Такое заявление глава российского государства сделал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Директор этой организации Дмитрий Песков рассказал, что этим летом в прессу попала информация о планах по разработке в России квантовой телепортации.

По словам Пескова, слово "квантовая" журналисты писать не стали. Затем издание Telegraph опубликовало новость о том, что в нашей стране в 2035 году появится телепорт. Он будет стоит два триллиона долларов.

"Не надо их разочаровывать. Надо эту версию поддерживать" — пошутил президент России.