Путин примет участие в мероприятии по случаю столетия ГРУ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 ноября, примет участие в мероприятии по случаю столетия ГРУ и лично поздравит российских военных разведчиков с профессиональным праздником, сообщает RT.

"Президент заедет в Театр российской армии, где выступит на торжественном мероприятии по случаю 100-летия образования ГРУ — российской военной разведки, сейчас это называется Главное управление (Генерального штаба ВС России)", — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что перед этим Путин встретится с председателем Госсовета и совета министров Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, который впервые прибыл в Россию с официальным визитом.