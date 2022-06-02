Путин присвоил новому главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта

Президент России Владимир Путин присвоил новому главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта. Это следует из указа главы государства, который опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Куренков получил повышение в звании в день 50-летия. Президент подписал соответствующий указ 2 июня.

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Политика Путин назначил Куренкова на пост главы МЧС

Напомним, что Куренкова назначили на должность чуть больше недели назад — 25 мая. На данном посту он заменил Евгения Зиничева, который трагически погиб в сентябре прошлого года во время учений в Норильске. После его смерти временно исполняющим обязанности главы МЧС был назначен заместитель Зиничева генерал-полковник Александр Чуприян.