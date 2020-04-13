Путин признал, что ситуация с коронавирусом развивается не в лучшую сторону

Президент России Владимир Путин признал, что ситуация с коронавирусом в России развивается не в лучшую сторону. Об этом он сообщил на совещании по ситуации вокруг пандемии COVID-19 в России.

По его словам, сейчас не всегда хватает медицинских средств защиты, болезнь у пациентов становится тяжелой. Президент считает, что ближайшие недели станут определяющими, но России пока удается действовать на упреждение в борьбе с вирусом.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в России зафиксировали 2258 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. С 12 по 13 апреля умерли 18 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19. В Алтайском крае на 13 апреля зарегистрировано 36 случаев заболевания COVID-19. Трое заразившихся – дети.