Путин призвал поддержать рост доходов россиян

Президент России Владимир Путин призвал поддерживать потребительский спрос, обеспечить рост доходов россиян и предоставить бизнесу дополнительную ликвидность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так, в мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако реально с учетом инфляции он все-таки сократился», — заявил глава государства.

Напомним, что ранее Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, ее рост прекратился. Глава государства подчеркнул, что в такой ситуации есть и плюсы, и минусы.