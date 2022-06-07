Путин призвал поддержать рост доходов россиян
Президент призвал власти поддерживать потребительский спрос и предоставить бизнесу дополнительную ликвидность
7 июня 2022, 21:47
Президент России Владимир Путин призвал поддерживать потребительский спрос, обеспечить рост доходов россиян и предоставить бизнесу дополнительную ликвидность. Об этом сообщает РИА Новости.
«Так, в мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако реально с учетом инфляции он все-таки сократился», — заявил глава государства.
Напомним, что ранее Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль, ее рост прекратился. Глава государства подчеркнул, что в такой ситуации есть и плюсы, и минусы.
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