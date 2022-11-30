Путин призвал расселять людей из трущоб

Президент России Владимир Путин заявил, что расселение людей из аварийного жилого фонда проходит с опережением. Как сообщает «Ъ», глава государства призвал наращивать темпы строительства социальных объектов.

«В целом по стране с опережением идёт и расселение граждан из аварийного фонда. Мы постоянно тоже об этом говорим: нужно из трущоб людей выселять», — сказал Владимир Путин на открытии социальных объектов в ряде регионов.

Также президент отметил, что наряду с жильём в регионах вводятся необходимые объекты коммунального хозяйства, идёт благоустройство городов и посёлков.

«Это также крайне чувствительные темы. Люди своими глазами видят позитивные изменения. Надеюсь, что это так и есть, и те, кто живут в тех регионах, о которых мы говорим, объекты, которые мы сегодня посмотрим, будут хорошим примером и хорошей иллюстрацией для этих изменений. И люди на своих родных улицах, во дворах, скверах, парках, набережных увидят эти изменения», — подчеркнул Путин.

Здесь, по его словам, нужно добиваться более высокой динамики.