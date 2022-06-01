Путин поддержал идею вернуть звание матери-героини и выплачивать за него по 1 млн рублей
Также президент предложил установить единовременную выплату за медаль многодетным семьям в 200 тысяч рублей, а за орден родительской славы — 500 тысяч рублей
1 июня 2022, 19:25
Президент России Владимир Путин призвал вернуть почетное звание матери-героини и выплачивать им по 1 млн рублей единоразово. Об этом сообщает РИА Новости.
Также президент предложил установить единовременную выплату за медаль многодетным семьям в 200 тысяч рублей, а за орден родительской славы — 500 тысяч рублей.
Отдельно глава государства заявил, что программа льготной ипотеки для многодетных семей будет продлена до конца 2023 года.
Комментарии
Новости партнеров