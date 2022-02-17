Путин призвал высылать мигрантов за экстремизм и нарушения закона

Президент РФ Владимир Путин заявил, что любые проявления экстремизма и нарушения правопорядка со стороны мигрантов должны караться высылкой и запретом на въезд в страну в будущем. Как сообщает «Интерфакс», глава государства подчеркнул, что эффективно бороться с экстремизмом можно благодаря контролю за миграционной сферой.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность [должны] служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал Путин в четверг на расширенной коллегии МВД РФ.

Глава государства добавил, что деятельность преступных группировок, которые «строят бизнес» на нелегальной миграции, должна пресекаться наиболее жёстким образом.