Путин: программу дальневосточной ипотеки продлят до 2030 года

Программу дальневосточной льготной ипотеки продлят как минимум до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума, пишет РИА Новости.

Президент отметил, что программа была рассчитана до 2024 года, однако с учётом востребованности и эффективности он предложил продлить её до 2030 года.

Также Путин отметил, что на обновление городов Дальнего Востока необходимо направить дополнительно 5 млрд рублей в год.

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Общество Путин: в России продлят программу дальневосточной ипотеки

Напомним, что программа льготной ипотеки для регионов Дальнего Востока проводится с декабря 2019 года. По ней молодые семьи могут получить средства для покупки жилья или постройки дома на «Дальневосточном гектаре» под 2% годовых.