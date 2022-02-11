Путин поручил проработать вопрос кешбэка для научно-туристических поездок

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить развитие в стране научно-популярного туризма и подумать о введении туристического кешбэка за такие поездки. Об этом сообщается на сайте Кремля.

“Разработать и реализовать план мероприятий (дорожную карту) по развитию научно-популярного туризма в Российской Федерации, определив источники финансирования таких мероприятий, начиная с 2022 года, и рассмотрев вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов”, — говорится в поручении.

Работа должна быть проведена кабмином совместно с координационным советом по делам молодёжи, а доклад по этому вопросу — представлен до 30 апреля.

24 декабря 2021 года на заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Путин говорил о необходимости развития научно-популярных туристических маршрутов. Сейчас в РФ уже действует программа кешбэка за туры по стране. Новый этап стартовал 18 января текущего года и продлится до 12 апреля. Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой “Мир”, сумма возврата составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей.