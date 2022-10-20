Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области и пострелял из винтовки

Президент России Владимир Путин посетил полигон в Рязанской области, где готовят мобилизованных мужчин. Об этом сообщает РИА Новости.

Он проинспектировал боевое слаживание подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах спецоперации.

Путин также проверил, как для мобилизованных проводят практические занятия и заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу.

В ходе своего визита Владимир Путин посетил многофункциональный стрелковый комплекс, где мобилизованные проходят огневую подготовку под руководством инструкторов с боевым опытом.

В Минобороны уточнили, что мужчины, которых мобилизовали в ВС РВ, проходят интенсивную подготовку.

Кроме того, Владимир Путин и сам пострелял из снайперской винтовки.