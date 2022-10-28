Путин рассказал анекдот о санкциях против России

Президент России Владимир Путин на заключительной сессии дискуссионного клуба «Валдай» рассказал анекдот о санкциях, отвечая на вопрос об отношении европейцев к России. Глава государства отметил, что анекдот ему рассказал его немецкий друг.

«Сын спрашивает у папы: „Папа, почему так холодно?“ Папа отвечает: „Потому что Россия напала на Украину“. Ребёнок: „А мы здесь при чём?“ Папа: „А мы санкции ввели“. Ребёнок: „А зачем?“ Папа: „Чтобы им было плохо“. Ребёнок: „А мы, что, русские?“» — поделился шуткой президент.

Путин отметил, что Россия не является врагом Европе и никогда не имела никаких злобных намерений в отношении западных стран. Также президент призвал европейцев не думать, что Россия является для них врагом и противником.