Путин рассказал о темах послания Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал о темах, которые подробнее затронет в послании Федеральному собранию, сообщает LIFE.

Речь идет о деловом климате в стране, создании рабочих мест и не только. "Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций, создание качественных рабочих мест", - отметил глава государства.

Ранее Путин проанонсировал, что в традиционном послании Федеральному собранию он также обсудит и проблемы отечественной науки.