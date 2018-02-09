Путин рассказал о темах послания Федеральному собранию
Речь пойдет о деловом климате в стране, создании рабочих мест и не только
9 февраля 2018, 16:18
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на отчетно-выборном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей рассказал о темах, которые подробнее затронет в послании Федеральному собранию, сообщает LIFE.
Речь идет о деловом климате в стране, создании рабочих мест и не только. "Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций, создание качественных рабочих мест", - отметил глава государства.
Ранее Путин проанонсировал, что в традиционном послании Федеральному собранию он также обсудит и проблемы отечественной науки.
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