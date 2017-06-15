Путин решил не отвечать Порошенко на "Прощай, немытая Россия"

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин решил не отвечать на едкую цитату стихов Лермонтова "Прощай, немытая Россия" украинским лидером Петром Порошенко.

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"Можно было бы ответить Петру Алексеевичу, но я не буду этого делать", - сказал Путин в ходе "Прямой линии". Он пояснил, что не будет этого делать из уважения к украинскому народу.

Также глава государства посоветовал украинской стороне: "Не надо задирать нос".

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Напомним, что во время торжеств по случаю получения Украиной туристического безвизового режима с ЕС президент этой страны Петр Порошенко решил прочесть со сцены всем известные строки Михаила Лермонтова "Прощай, немытая Россия".