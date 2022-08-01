Путин: Россия не будет торговать с недружественными странами себе в убыток

Россия останется надёжным экспортёром металлургической продукции, но работать себе в убыток не будет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса.

«Россия всегда будет надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнёров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнёрами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение», — сказал глава государства.

По словам президента, это касается не только рынка металлов, но и других экспортных товаров.