Путин учредил медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 августа, своим указом учредил две новые медали: «За развитие Сибири и Дальнего Востока» и «50 лет Байкало-Амурской магистрали». Соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно положению, первой будут награждаться граждане России за «заслуги в развитии Сибири и Дальнего Востока, в том числе в сфере государственного строительства, экономики, промышленного производства, строительства, транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и иных сферах деятельности». Кроме того, в особых случаях ими могут наградить иностранцев.

Вторая медаль является юбилейной и, скорее всего, будет вручаться тем, кто участвовал в строительстве БАМа.