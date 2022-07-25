Путин учредил в России новый праздник

День среднего профессионального образования призван популяризовать это направление карьеры

25 июля 2022, 20:09

Президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что праздничный день необходим для «развития и популяризации среднего профессионального образования». Указ вступает в силу со дня подписания, 25 июля.

Напомним, что среднее профессиональное образование направлено на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его можно получить после девяти классов основного или 10-11 классов среднего обязательного образования.

Обучение проводится в колледжах, техникумах, лицеях и других образовательных учреждениях и организациях.

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