Путин учредил в России новый праздник

Президент России Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что праздничный день необходим для «развития и популяризации среднего профессионального образования». Указ вступает в силу со дня подписания, 25 июля.

Напомним, что среднее профессиональное образование направлено на подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Его можно получить после девяти классов основного или 10-11 классов среднего обязательного образования.

Обучение проводится в колледжах, техникумах, лицеях и других образовательных учреждениях и организациях.