Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении

Участие в мероприятиях он будет принимать дистанционно

14 сентября 2021, 16:09, Илья Звягинцев

Президент России Владимир Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию, из-за того что в его окружении зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С учётом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции", – сказано в сообщении.

Напомним, что во время встречи с паралимпийцами Путин говорил о том, что он может уйти на карантин. Президент отмечал, что врачи сейчас изучают ситуацию с ростом заболеваемости.

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