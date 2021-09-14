Путин ушёл на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении

Президент России Владимир Путин вынужденно ушёл на самоизоляцию, из-за того что в его окружении зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С учётом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции", – сказано в сообщении.

Напомним, что во время встречи с паралимпийцами Путин говорил о том, что он может уйти на карантин. Президент отмечал, что врачи сейчас изучают ситуацию с ростом заболеваемости.