Путин утвердил меры по улучшению жизни россиян

Владимир Путин подписал документ, в котором прописаны все поручения и сроки их исполнения, которые были озвучены в ходе послания Федеральному собранию.

Среди них можно выделить такую востребованную меру как перерасчет пенсий.

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Политика Голикова: пенсии пересчитают каждому россиянину индивидуально

На то, чтобы создать действенную систему индексации, при которой надбавки не будут уменьшаться, пересчитать таким образом пенсии с 1 января 2019 года и выплатить то, что пенсионеры недополучили, президент дал срок до 10 апреля текущего года.

Кроме того, до 25 марта необходимо подготовить условия для:

– подъема ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным родителям (усыновителям) или опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы (вступит в силу с 1 июля 2019 года);

– выплаты 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в случае рождения третьего или последующих детей с 1 января 2019 года;

– субсидирования 6-процентной ипотеки семьям с двумя и более детьми на весь срок действия таких кредитов.

Также перечислен и ряд других мер. С полным текстом можно ознакомиться на сайте Кремля.