Путин уведомил Госдуму о предложении от новых территорий войти в состав России

Президент России Владимир Путин уведомил Государственную Думу о предложении Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей войти в состав России. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует Telegram-канал Госдумы.

Володин уточнил, что глава государства уведомил парламентариев в соответствии со вторым пунктом шестой статьи Конституционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».

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Напомним, что 30 сентября в Кремле пройдет церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Мероприятие должно начаться в 15:00 по мск (19:00 по Барнаулу).