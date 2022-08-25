Путин увеличил штатную численность российской армии
Президент поручил также правительству предусмотреть бюджетные ассигнования на расширение состава вооруженных сил
25 августа 2022, 19:02
Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность армии с 1,9 млн до почти 2,04 млн человек, в том числе 1,15 млн военнослужащих. Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Кроме того, президент поручил правительству предусмотреть бюджетные ассигнования на расширение штата армии. Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.
Напомним, что в последний раз штатную численность служащих Вооруженных сил РФ поднимали в 2017 году — с 1,88 млн до 1,9 млн человек.
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