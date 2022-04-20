Путин уверен, что замена иностранного общепита отечественным повысит его качество

Замещение ушедших из России иностранных предприятий общественного питания отечественными компаниями приведет к повышению качества обслуживания граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей», пишет РИА Новости.

«Многие заявляют о том, что они уходят с нашего рынка, но не уходят. Если они будут уходить, то действительно возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — заявил глава государства.

Напомним, что после начала спецоперации РФ на Украине ряд западных компаний приостановили свою деятельность на территории страны. Среди них оказалась и сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс». При этом остановка работы не затронула заведения, расположенные в Сибири, в том числе и в Алтайском крае — они работают по франшизе.