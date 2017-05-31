Путин в Кремле попытался утешить плачущего мальчика поглаживанием по голове

Президент России Владимир Путин в Кремле начал утешать трехлетнего мальчика, который расплакался прямо во время вручения ордена "Родительская слава", сообщает Life.

Путин погладил мальчика по голове. К сожалению, этого было не достаточно для того, чтобы успокоить малыша.

Мальчиком оказался один из десяти детей семьи Стригалевых, которая была удостоена высокой награды.