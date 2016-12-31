Путин в новогоднем обращении поблагодарил россиян за доверие. Видео

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Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с новогодними поздравлениями – первыми пожелания главы государства традиционно лицезрели жители Дальнего Востока.

Путин поблагодарил граждан России за победы и достижения, а также выразил им признательность за доверие и заботу о стране.

"2016 год уходит. Он был непростым, но трудности, с которыми мы столкнулись, сплотили нас, побудили открыть огромные резервы наших возможностей для движения вперед", - отметил глава государства.

По мнению президента, сегодня главное то, что все мы верим в себя, страну и свои силы.

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Напомнил Владимир Путин и о том, что за праздничным столом сегодня собрались не все. "Немало наших граждан, в том числе и вдали от родного дома, обеспечивают безопасность России, работают на предприятиях и дежурят в больницах, ведут поезда и самолеты", - сказал президент, подчеркнув, что этим людям от него "самые добрые пожелания".

Глава государства также призвал россиян в ночь на Новый год стать немного волшебниками, проявлять внимание и заботу о близких.

"Пусть сбудутся все наши мечты, чистые помыслы и добрые намерения, пусть в каждом доме царят радость и любовь", - добавил президент, пожелав россиянам счастья, здоровья и благополучия.