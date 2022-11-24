Путин: в РФ надо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

Президент России Владимир Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта. Как сообщает «РГ», глава государства считает, что в стране высокими темпами развиваются технологи ИИ.

«Благодаря нашей совместной работе мы динамично продвигаемся по всем направлениям национальной стратегии развития искусственного интеллекта. Поддерживаем развитие образования и науки, вводим меры поддержки компаний, настраиваем правовое регулирование, и это даёт практические, весомые результаты», — сказал глава государства в четверг на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Глава государства отметил, что по некоторым направлениям в области ИИ РФ идёт на шаг впереди других стран, из-за чего стоит обязательно наращивать усилия и принимать «совместные шаги» на этот счёт.

«От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность, состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — подчеркнул он.

По словам президента, в предстоящие 10 лет необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы общественной жизни.