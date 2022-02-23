Владимир Путин возложил венок к Могиле неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает ТАСС.

Таким образом глава государства почтил память павших воинов. Российский лидер традиционно приезжает в Александровский сад в этот день.

Напомним, Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества всех, кто служит в армии и на флоте.