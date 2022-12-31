Путин выступил с новогодним обращением в окружении военнослужащих. Видео

Это выступление стало рекордным — поздравление россиян с Новым годом длилось 9 минут

31 декабря 2022, 19:15, ИА Амител

Президент России Владимир Путин выступил с 9-минутным новогодним обращением к россиянам. Видео было записано не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции на Украине — его уже транслируют на Дальнем Востоке, где сейчас встречают Новый год.

В ходе выступления, которое стало рекордным по длительности, глава государства подчеркнул, что суверенное, независимое будущее России зависит исключительно от воли россиян. Запад же только врал о мире и готовился к агрессии, о чем сейчас в открытую говорят западные политики.

«Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемерно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии», — сказал глава государства.

Также в этом году России объявили настоящую санкционную войну, подчеркнул президент. Ее авторы ожидали полного разрушения Российской Федерации, однако этого не произошло.

2022-й год президент назвал годом трудных решений и мощной консолидации российского общества, судьбоносных событий, которые стали рубежом, закладывающим основу будущей независимости страны. Защиту родины Путин назвал священным долгом, а главное сейчас — судьба России.

Отдельно президент поздравил весь личный состав Вооруженных сил РФ, поблагодарив их за службу отечеству. Вместе с тем он заверил, что всем сердцем разделяет боль семей погибших военных.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин поздравляет россиян с Новым годом из штаба Южного военного округа. Сегодня он посетил его и пообщался с командующими, а также вручил знамена армейским корпусам, в том числе Донецкому и Луганскому.