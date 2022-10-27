Путин: Западу и новым центрам многополярного мира придется начать равноправный диалог

Западные страны и новые центры многополярного мироустройства рано или поздно должны будут начать равноправный диалог об общем будущем, чем раньше это произойдёт, тем лучше. Об этом он сказал во время выступления в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция которой доступна на официальном сайте мероприятия.

Глава государства подчеркнул, что кризис в мире приобрёл глобальный характер и сейчас затрагивает всех. По этой причине перед человечеством стоит два варианта — или накапливать груз проблем, или вместе попытаться найти решения.

«Пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и безопасным. Вы знаете, я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла, поэтому убеждён: рано или поздно новым центрам многополярного мироустройства и Западу придётся начать равноправный разговор об общем для нас будущем, и чем раньше, тем лучше, разумеется», — сказал Путин.