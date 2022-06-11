Путин запретил работать в такси водителям с судимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней степени тяжести и выше работать таксистами, а водителям с судимостями за тяжкие и особо тяжкие преступления — браться за управление автобусами и трамваями. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет действует для лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за преступления против общественной безопасности, преступления против основ конституционного строя и безопасности государства, преступления против мира и безопасности человечества. Такая же мера действует в случае аналогичных преступлений, предусмотренных законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.

Для водителей такси в перечень также попали убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. При этом запрет на работу в такси касается граждан, осуждённых и за преступления средней тяжести.