Путин запретил россиянам пить пиво из пластиковой тары

Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении продажи алкоголя в пластиковой таре объемом более полутора литров. Документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой 10 июня 2016 года и далее был одобрен Советом Федерации. Согласно документу, запрет вводится на производство и оборот алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более полутора литров с 1 января 2017 года.

Розничная продажа алкоголя в ПЭТ-таре объемом более полутора литров запрещается с 1 июля 2017 года. Кроме того, предусматриваются штрафы за нарушение данных требований. Для физических лиц штраф будет в размере от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тысяч рублей.

Отметим, что врачи постоянно предупреждают об опасности выделяемых в такой таре отравляющих веществ. По их словам, наибольший вред от нее наносится, когда она нагревается.