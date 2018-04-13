Путин заработал более 18 млн рублей за 2017 год

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Доход российского лидера Владимира Путина за 2017 год составил свыше 18,7 миллиона рублей. Об этом пишет Life, ссылаясь на декларацию, опубликованную на сайте Кремля.

Согласно размещенному на портале документу, Путин владеет квартирой размером 77 квадратных метров и гаражом, а также тремя автомобилями: двумя "ГАЗ М21" и "Нивой" с прицепом "Скиф". Земельного участка площадью 1500 квадратных метров в собственности у президента больше нет.

Издание напоминает, что в 2015 году Путин заработал 8,86 миллиона рублей, а за год до этого его доход составлял 7,654 миллиона рублей. В 2015 году Путин решил урезать себе зарплату на 10%.

Добавим, что в пользовании у Путина находится еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом в 18 квадратов.