Путин подписал документ об отсрочке для аспирантов

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Минобороны вовремя не внесло корректировки в списки тех, кто подлежит мобилизации. Об этом он сказал во время совещания.

«Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, приходится вносить коррективы», — сказал президент.

Он также сказал о том, что подписал закон о предоставлении отсрочки студентам частных вузов, имеющих госаккредитацию, а также аспирантам и слушателям духовных учреждений.

Ранее сообщалось, что в России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации.