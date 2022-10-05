Путин подписал документ об отсрочке для аспирантов
Президент отметил, что правовая база в данный момент проходит ряд корректив
5 октября 2022, 20:40, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин заявил о том, что Минобороны вовремя не внесло корректировки в списки тех, кто подлежит мобилизации. Об этом он сказал во время совещания.
«Минобороны не внесло вовремя изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, приходится вносить коррективы», — сказал президент.
Он также сказал о том, что подписал закон о предоставлении отсрочки студентам частных вузов, имеющих госаккредитацию, а также аспирантам и слушателям духовных учреждений.
Ранее сообщалось, что в России возбудили первое уголовное дело об уклонении от мобилизации.
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