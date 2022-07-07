Путин заявил, что многие уехавшие из России IT-специалисты вернулись назад
Глава государства отметил, что в гостях хорошо, а дома лучше
7 июля 2022, 23:14, Илья Звягинцев
Президент России Владимир Путин заявил, что многие уехавшие из России IT-специалисты уже вернулись назад. Его слова передаёт РИА Новости.
Путин отметил, что в отъезде людей из страны нет ничего удивительного, потому что одни боялись, а другие сомневались.
По его словам, тем, кто хотел выехать, в этом не препятствовали.
«Многие вернулись, потому что одно дело жить в Москве, Петербурге, Саратове, Ханты-Мансийске, а другое дело — у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», — добавил Путин.
Комментарии
Новости партнеров