Путин заявил, что многие уехавшие из России IT-специалисты вернулись назад

Президент России Владимир Путин заявил, что многие уехавшие из России IT-специалисты уже вернулись назад. Его слова передаёт РИА Новости.

Путин отметил, что в отъезде людей из страны нет ничего удивительного, потому что одни боялись, а другие сомневались.

По его словам, тем, кто хотел выехать, в этом не препятствовали.